Искра вицагла бод у Савиним Селу

САВИНЕ СЕЛО – После 12 колох Искра и далєй єдина нєпоражена екипа у лиґи. Всоботу у Савиним Селу одбавени дерби медзи домашню Будучносцу и Искру и мож повесц же дерби у подполносци оправдал обчекованя гоч ше стретнуце закончело без ґолох, а Искра указала же зна одбавиц на резултат и кед нє идзе на терену.

У першим полчаше Искра була лєпша екипа на терену, бавело ше борбено и углавном на стредку терена. Обидва екипи мали свойо шанси. Перши полчас означел, по велїм, нєоправдано понїщени ґол Искри. Було претаргнуце котре виведол капитен Искри Сердар. Вон з боку центрирал, ґолман Будучносци вилєцел до празного, Янкович з главу потрафел греду, а одбиту лабду Неделькович спроведол до ґолу, медзитим, помоцни судия дзвигнул заставку же бул офсайд.

Други полчас цалком припаднул домашнєй екипи, котри ше зоз шицкима силами намагали першираз у тей сезони звладац Искру. Кед перши полчас означел понїщени ґол Искри, други полчас означел, по велїм, барз строго указани червени картон єдному домашньому бавячови. Будучносц и зоз бавячом менєй нє одступала од офанзивного бависка и зоз борбеносцу надополнєли нєдостаток. У тих хвилькох на поверхносц виплївало искуство Искрових бавячох, котри заварли приходи ґу ґолу и освоєли бод на чежким госцованю.

У составе Искри бавели: Ступар, Секулич, Роґанович, Човс (Михняк), Сердар, Малацко, Комазец, Мачиженски (Суботич), Янкович, Колошняи, Неделькович.

Три кола пред концом Искра и далєй на першим месце на таблїчки зоз 30 освоєнима бодами. Шлїдуюци два стретнуца коцурски фодбалере одбавя пред свою публику. Перше им до госцох придзе екипа Ядран зоз Фекетича, а о два тижнї Искра на своїм терену дочека и Нєґош зоз Ловченцу.