КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” всоботу 8. юния одбавела у Коцуре остатнє петнасте першенствене стретнуце ПФЛ Суботица, дзе бавела процив екипи ФК „Таванкут” зоз Таванкута и зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 5:1.

Искра наступела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич (Дамян Михняк), Дьордє Байчич (Давид Неделькович), Лазар Милованович, Зоран Сердар, Мариян Малацко (Павле Човс), Драґан Комазец (Ненад Надь), Дамир Мачиженски, Борис Бодонї (Милян Дюрдєвац), Дамян Ґубаш и Данило Янкович.

Ґоли за Искру дали Зоран Сердар, Данило Янкович, Давид Неделькович и Драґан Комазец хтори дал два ґоли.

Зоз тим стретнуцом закончела ше и першенствена сезона, у хторей ФК Искра виписала историю, понеже по першираз од снованя клуба буду бавиц у висшим ранґу у Войводянскей лиґи.

ФК Искра одбави на соботу 15. юния ище єдно стретнуце у Коцуре, слово о ревиялним стретнуцу дзе шампион ПФЛ Суботица будзе бавиц процив репрезентациї лиґи. На тим стретнуцу Искри будзе уручени шампионски погар за освоєне перше место у лиґи. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.