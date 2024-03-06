Успишни рок за Здруженє „Байкаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байкаˮ, вчера вечар, у Ресторану „Бостонˮ, отримало свою порядну Рочну скупштину, на хторей визначене же Здруженє у прешлим року дїловало позитивно, представени богати змист активносцох у прешлим року, як и плани за чечуци рок.

Звит о роботи у прешлим року и плани за наступни рок поднєсла предсидателька „Байкиˮ Славица Катона, хтора здогадла на рижни роботнї, активносци и манифестациї на хторих участвовали членїци Здруженя.

Попри стандардних домашнїх манифестацийох, свойо продукти „Байкаˮ мала нагоду предавац и по местох општини Кула, та и ширше.

У прешлим року жени „Байкиˮ реализовали и проєкт „Гласам за родну ровноправносцˮ, до хторого були уключени и школяре штреднїх школох зоз Керестура и Кули дзе отримани по два роботнї, а успишно реализовани и курс керамики, по проєкту „Знанє то моцˮ.

Подобни активносци Здруженє планує и за наиходзаци рок, а найвецей рахує на сотруднїцтво зоз Заводом за ровноправносц полох, хторе ше потераз указало як найудатнєйше.

Кед слово о финансийох, Здруженє у прешлим року дїловало позитивно. Найвекши заробок членїци „Байкиˮ мали од предатих сувенирох и услугох, ту и средства по проєкту зоз Заводом за ровноправносц полох, як и средства зоз Општини Кула.

На концу Скупштини членїци Здруженя одлучели же и того року свойо продукти буду предавац з нагоди Дня женох, хтори годно купиц и 7. и 8. марца у центру валала.