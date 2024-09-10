Искра зазначела перше пораженє пред свою публику

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 8. септембра у Коцуре одбавела штварте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Бачка” зоз Бачкей Паланки и зазначела перше пораженє пред свою публику зоз резултатом 3:0.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич (Дьордє Байчич), Милан Ефендич, Зоран Сердар, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Лазар Милованович), Миливой Ґаджич (Давид Неделькович), Давид Гарди и Павле Човс (Димитриє Ґрубачич).

У Коцуре госцовала екипа ФК Бачка хтора пред даскелїма сезонами бавела Суперлиґу Сербиї дзе здобула огромне искуство, а у нєдзельовим стретнуцу и зоз указаним добрим бависком визначує ше як єден з кандидатох же би на концу сезони могла завжац перше место и пойсц до висшого ранґу.

У идуцим 5. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю 15. септембра будзе бавиц у Бачким Петровцу процив екипи ФК „Младосц”, хтора ше хвильково находзи на остатнїм месце на першенственей таблїчки. Стретнуце почнє на 16 годзин.