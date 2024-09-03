Искра зазначела пораженє у Байши

БАЙША – Фодбалски клуб „Искра” всоботу, 31. авґуста у Байши одбавела треце першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Байша” зоз Байши и зазначела перше пораженє у сезони зоз резултатом 2:0.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Милорад Ваяґич (Димитриє Ґрубачич), Миливой Ґаджич (Дьордє Байчич), Давид Гарди (Михайло Буила) и Павле Човс (Давид Неделькович).

У идуцим 4. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю, 8. септембра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ОФК „Бачка” зоз Бачкей Паланки, хтора хвильково перша на таблїчки зоз максималнима 9 бодами. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.