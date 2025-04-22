Искрова побида за штредок таблїчки

ТУРИЯ – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 20. априла у Туриї одбавел осме першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Младосц” и зазначела другу побиду за шором зоз резултатом 0:2.

Ґоли за екипу Искри дали: Милан Ефендич и Никола Адамович.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич (Михайло Буила), Лазар Милованович, Павле Човс, Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан (Стефан Шошкич), Милорад Ваяґич (Марко Секулич), Андрей Малацко, Димитриє Ґрубачич (Давид Неделькович) и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович и Лука Дорокхази.

Шлїдуюце 24. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 27. априла у Коцуре зоз екипу ОФК „Младосц АПА” зоз Апатину. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.