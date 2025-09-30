Искрово кадети надбавели Препород

КОЦУР – У пиятим колу кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри всоботу 27. септембра у Коцуре одбавели першенствене стретнуце процив екипи ФК Препород и зазначели прешвечлїву побиду зоз резултатом 6:0.

Ґоли за екипу Искри дали: Дарко Салонтаї (2), Димитриє Коматина (1), Василиє Дукич (1), Матия Новак (1) и Серґей Салонтаї (1).

За екипу Искри бавели: Владан Попович, Далибор Караґача, Урош Неделькович, Лука Дорокхази, Матия Новак, Лазар Андїч, Василиє Дукич, Славиша Салонтаї, Данило Тарчанї, Дарко Салонтаї (c) и Димитриє Коматина.

До бависка ище вошли: Дарко Уйфалуши, Милан Йованович, Серґей Салонтаї, Илия Майкич и Александар Славнич.

Тренер – Желько Салонтаї.

У идуцим 6. колу першенства кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри буду бавиц на соботу, 4. октобра у Бечею процив екипи ОФК Бечей 1918.