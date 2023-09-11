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История Руснацох Янка Рамача

автор М. Шанта
автор М. Шанта 97 Опатрене

НОВИ САД – Тих дньох у виданю НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох вишла кнїжка „История Руснацох, Од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим” проф. др Янка Рамача.

Здогаднїме ше, наш перши квалификовани историчар проф др Янко Рамач у чаше док пририхтовал кнїжку до друку, нажаль, траґично погинул у транспортним нєщесцу, та роботу на кнїжки закончєл його брат, по образованю тиж историчар, новинар и писатель Михал Рамач, хтори, як закончел роботу на тей кнїжки, тиж умар.

Кнїжка конципована у осем поглавйох: Од Києвскей Руси по конєц ХVІІІ вика, Русини у Угорскей, Пресельованє Руснацох до Бачки, Руснаци у першей половки ХІХ вика, Револуция 1848/1849 року, Руснаци у Бачки и Сриме од половки ХІХ вику по Першу шветову войну, Руснаци у першей шветовей войни, Руснаци у Югославиї у чаше медзи двома шветовима войнами.

З оглядом же автор 2007. року при видавачови Войводнянска академия науки и уметносцох обявел кнїжку „Руснаци у Южней Угорскей (1745‒1918)” на вецей як 500 боки, мож повесц же тота кнїжка хтора тераз пред нами скрацена и преробена вариянта того обсяжного материялу. Написана є у попларним стилу з цильом же би ширши круг читачох могол найсц одвити на питаня хто зме и цо зме, односно, же бизме мали єдну популарну кнїжку о нас и нашей историї за поколєня хтори приду после нас.

Кнїжка видрукована у тиражу од 700 прикладнїки, а мож ю купиц за 500 динари.

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