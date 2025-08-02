У нашей терашнєй политичней стварносци визия будучносци ше заменює з аналоґиями зоз прешлосци. Питанє чи историйни аналоґиї наисце хасновити за розуменє терашнього часу и чи ми вообще схопни успишно их применїц. Найчастейше креаторе политикох селективно вибераю аналоґиї зоз прешлосци по принципу хтори одвитую їх прешвеченьом.

Аналоґиї интересантни нє лєм прето же указую на подобносци, алє и прето же нам помагаю обачиц розлики. Историйни аналоґиї даваю лєм рамик за орґанизованє информацийох у порозуменю швета. Вони помагаю креатором политикох же би повязали терашньосц зоз прешлосцу и понукаю можлївосц же би ше зложенши ситуациї упросцели и постали розумлївши, же би нєпознате було видзене як познате.

Аналитичаре ше нєшка врацаю на студентски протести хтори були 1968. року у Беоґрадзе, як и на Отпор хтори бул формовани концом 20. вику, та их поровную з нєшкайшима протестами. Врацаю ше на Титово виреченє же „студенти маю право”, а студенти и теди вимагали демократизацию дружтва, утаргованє бирократских привилеґийох и ришованє економских питаньох, т. є. нєзанятосци. На иснуюци вимоги после протеста додали ище два, а то же би нїхто нє одвитовал за участвованє на демонстрацийох и же би були зменєни городски, републични и союзни полицийни шефове, бо на мирних демонстрантох применьовали силу. Ушлїдзело вимсценє на найвидзенших людзох цо протестовали шейдзешат осмого року, одняти им пасоши, вируцовани су зоз факултетох, було загарештованих, а студентски вимоги, пре котри Беоґрад станул на тидзень – забути.

Рух Отпор формовани 1998. року як одвит на нови закони о Универзитету и медийох. На початку Отпор мал активистох лєм на беоґрадским Универзитету. После НАТО бомбардованя Союзней Републики Югославиї Отпор започал политичну кампаню процив югославянского предсидателя Слободана Милошевича. Ширцом по жеми полиция зоперала активистох Отпору, а коло два тисячи були загарештовани. У цеку предсидательскей кампанї, у септембру 2000. року, Отпор зоз свою кампаню допринєсол же би спадла Милошевичова влада.

И нєшка тирваю студентски протести, з векшим або меншим интензитетом, у континуитету уж осем мешаци. Младосц хтора пешо прешла воздлуж и попрейґа нашу жем, ширела любов и шлєбоду, указуюци же гоч кельо зме розлични, шицки можеме буц вєдно у праведнєйшим дружтве. Младосц ма право на свою будучносц.

Прето роздумованя през историйни аналоґиї доприноша демократскому приношеню одлукох, бо моцня политичну комуникацию. Так же, спокуса нєшкайшого часу нє у пренаходзеню правей аналоґиї, алє у розуменю спроцивених аналоґийох. У швеце у котрим споза политичних актерох нє стоя вецей вельки идеолоґиї, историйни аналоґиї понукаю можлївосц превозиходзеня поверхового патреня на стварносц, а аналоґиї вецейзначни як и сама история.

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