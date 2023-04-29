Италия партнер 90. Медзинародного польопривредного сайма

НОВИ САД – На Новосадским сайму 27. априла, вочи ювилейного 90. Медзинародного польопривредного сайма, Контракт о парнерстве зоз Жему партнером Италию, подписали, Антонио Вентреска директор Италиянскей тарґовинскей аґенциї ITA/ICE и Слободан Цветкович, ґенерални директор Новосадского сайма. Подписованю присуствовал амбасадор Италиї у Републики Сербиї Й. Е. Луке Ґория.

Компаниї з Италиї роками наступаю на Новосадским сайму и у будучносци планую буц ище баржей присутни на тарґовищу у Сербиї, у планє сотруднїцтво у обласци безпечносци поживи и моцнєнє економского сотруднїцтва, а окреме у обласци польоприведи.

На Польопривредним сайму з Италиї буду участвовац найважнєйши подприємства у обласци аґрара, 21 викладач, и вони свойо продукти виложа на 500 метери квадратни на штандох.

Италия того року по треци раз будзе Жем партнер, пред тим по тераз була 2016. и 2019. року, а 2015. року була Жем приятель. По податкох з януара того року, Италия треци найважнєйши вонкашньотарґовински партнер нашей жеми. Черанка у 2021. року виношела 4,1 милиярди еври, а у перших седем мешацох 2022. року була 2,74 милиярди евра.

Ювилейни 90. Медзинародни польопривредни саям будзе од 20. по 26. май. Ґенерални спонзор Ґлобус осиґуранє, Златни спонзор Ал Дахра, Банка Партнер Банка Поштанска шпоровня, Спонзор ювилея Телеком Сербия, а дарователє у Дарунок- бависку Аґропанонка, MBV и KITE DOO, з потримову републичних и покраїнских институцийох.