Священїк Иван Дацешен нови капелан у Коцуре

КОЦУР – Од канцелара Епархиї святого Миколая, и пароха новосадского мр. о. Дарка Раца дознаваме же владика кир Георгий Джуджар поставел новопошвеценого о. Ивана Дацешена за капелана у Церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

Зоз парохом о. Владиславом Рацом нови капелан о. Дацешен будзе служиц коцурским вирним у їх духовним живоце.

Тиж о. Дарко рац наявел же ше од 8. по 12. септембер у Бечу отрима стретнуце шицких владикох восточенй церкви зоз цалей Европи на хтим будзе присутни наш епарх владика кир Георгий Джуджар и о. Дарко Рац.

Першого дня у септембру основани и почал робиц Хор св. апостолох Петра и Павла при новосадскей парохиї, а руководитель и дириґент Борут Павлич.

У новосадскей церкви ше будзе робиц дрнажа дражкох и мурох.