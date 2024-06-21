Иван Фейди школяр ґенерациї у Музичней школи

КУЛА – Школяр шестей класи тамбури басприм у видзелєним рускокерестурским оддзелєню Иван Фейди, у тим школским року вибрани за школяра ґенерациї Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

Припознанє му уручела директорка ШОМО Верица Ожеґович, у Кули, на традицийним Концерту найуспишнєйших, односно першонаградзених школярох у тим школским року, а попри Ивана Фейдия, на концерту наступели и Даниел Фейди, Теодор и Кристина Гарвильчаково.

Иван Фейди з тей нагоди преглашени за школяра ґенерациї, хтори през цале школованє ма єденац освоєни награди, од хторих 10 перши места и єдно друге. Найвисше припознанє лауреата достал прешлого року на Медзинародним музичним змаганю „Фантаст 2023” у Бечею.

За одлични успих и достати награди под час школованя Иван Фейди достал дипломи „Любица Марич” и „Корнелиє Станкович”.