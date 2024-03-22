Иван и Даниел Фейдийово посцигли винїмково резултати

СУБОТИЦА, ПАНЧЕВО – Школяре рускокерестурского видзелєного оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) Кула, Иван и Даниел Фейдийово, зазначели винїмково резултати на нєдавно отриманих змаганьох у Суботици и Панчеве.

На 20. Фестивалу войводянскей тамбури, хтори отримани 13. марца у Суботици, браца Иван и Даниел Фейдийово освоєли перше односно друге место, док на 5. Медзинародним змаганю школярох тамбури, мандолини и тамбурових оркестрох – „Макса Попов”, хторе отримане 19. марца у Музичней школи „Йован Бандур” у Панчеве, Иван и Даниел освоєли перши места. Обидвоме школяре у класи наставнїци Гелени Гарвильчак.

На Фестивалу у Суботици, Иван Фейди, школяр 6. класи музичней школи, зоз 98 бодами освоєл 1. место, а хторому источашнє жири додзелєл и найвекше число бодох у своєй катеґориї, док його брат Даниел Фейди, школяр 2. класи музичней школи, зоз 88,33 бодами освоєл 2. место.

На змаганю, школяре ШОМО з Кули витворели винїмково добри резултати, та од шесцерих школярох тамбури-басприм, пецеро освоєли перше место, док єден школяр друге, а шицки у класох наставнїкох Геленки Гарвильчаковей и Владимира Медєша.

У класох истих наставнїкох, на шлїдуюцим змаганю у Панчеве, наступели штирме школяре, медзи хторима и браца Фейдийово, и шицки штирме освоєли перши места.

Шицких школярох на клавиру провадзела корепетитор Кая Мандич Плавшич.