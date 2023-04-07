Иван Планчак на тамбури наградзени на Републичним змаганю

НОВИ САД – На Републичним змаганю школярох музичних и балетских школох Сербиї 2023. 1. априла, успишни були и троме школяре на тамбури басприм зоз Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

Иван Планчак школяр VI класи видзелєного керестурского оддзелєня, посцигнул II-1 награду зоз 88,50 бодами, а пририхтовала го наставнїца Геленка Гарвильчак.

Успишни були и двоме тамбураше IV класи з Кули, у класи наставнїка Владимира Медєша, Алексей Кондич посцигнул I-1 награду а достал од жирия 97,17 боди, а Андрия Дацешен зоз 90 бодами посцигнул II-2 награду.

Наставнїки задовольни зоз успихами своїх школярох на найвисшим державним змаганю.