Я нє красна, я нє бридка. Я бесна!

(Misbehaviour, 2020)

Кажда чесц змагательком, наисце. А на чесц гевтим хтори им гварели же ше муша прешейтац у купацих костимох (задумуєм же жири о тим, як випатрали голи сцегна и брухи малолїтних дзивчатох гласали озда зоз „пачи ми ше” або „фине”).

Чи наисце нїхто нє пожадал чуц цо думаю, цо жадаю, або гоч цо о нїх як дзивкох, Рускиньох? Нє чули зме яки су мудри, нє почувствовали яки су щешлїви… Хтошка ришел най им ше нїч нє опитаю. Най буду цихо, потвердзел хтошка. А кед даєдна з нїх достанє свой глас, чули зме голєм часц правди же цо ше шицко случовало на проби дзень пред змаганьом, даєдни правди по першираз написани у наших новинкох, а кед би ище дахто поведол дацо можебуц бизме чули и чом то була найплаценша двогодзинова манифестация Руснацох у Сербиї.

Кед нєт гласу, нєт анї свидомосци о тим же седемдзешатрочни дїдо вожи автобуц у хторим осемдзешацецеро людзе, же у єдним шпиталю дзеля збутнєти хлєб, а у другим нєт цеплей води, же родичи хтори 24 годзини стрежу над ментално хорим дзецком нє одобрена помоц, же гайзибанска драга отворена, алє станїци ище нє…

Глас важне и здобуц, бо кед пейц днї и на 0 ступнї цала општина Вербас нє ма зогриванє бо єй подприємство у блокади з длуством прейґ 160 милиони динари, важне же биш достал моц скричац: Сцем мойо зогриванє! И нє одуставаш покля го нє даю. Тим хтори за тото одвичательни нє даш же би ше правели як кед би ше нїч нє случовало и єдноставно – пущиш глас! И вони пуща ґаз. Нє пре страх, алє прето же биш знова бул цихо. Тота мала побида значи же остало ище дацо моци у тебе, кед повеш гласно же ши свидоми спреводзки, крадзи и циґанства значи же ши порихтани зопрец ше тому. И нєшка и нє гевтот дзень кед твой глас наисце будзе важни за шицких нас.

Так исто и зоз тима виберанками. Кажда чесц за инспирацию. Задумуєм же писта за мистрох на функцийох нє така красна и длугока, нєт анї секси музики док ше викруцаю… Нє у купацих су, алє голи, лєм нєт хто же би скричал. Ище вше.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новнинох „Руске слово”.