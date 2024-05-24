Як прежиц шветову шлєбоду медийох

Основна улога медийох дакеди дефинована зоз триК – контрола власци, критика власци и креированє явного думаня. Видно же перши два улоги запшели, остало лєм нєпреривне креированє явного думаня зоз намаганьом же би ше читачох, слухачох и патрачох тримало у нєпреривним страху, нєнависци и подозривосци ґу другому и розличному

Кельо ґод сом ше старала же би тот текст бул, кед нє оптимистични а воно нормални,

а мала сом скоро мешац поскладац таки текст, нє удало шe ми висц зоз депресивней атмосфери котра уж мешацами-роками виши нє лєм над нашим панонско-балканским нєбом. Причина за оптимизем було праве у остатнїм тижню априла и початком мая кед ше злучели Перши май и Велька ноц, за вельку часц занятих насмпредз, красне число нєроботних дньох за оддих, путованє або фамелийни нащиви и окончованє заостатих роботох коло обисца.

И праве кед требало голєм за спомнути швета буц добре розположени и забуц на шицко цо нас провадзело од самого початку 2024, треци май нас здогаднул на прешлорочну траґичну подїю у беоґрадскей Основней школи „Владислав Рибникар” и у валалох при Младеновцу и Смедереву. Кед ше ґу тому доложи априлски случай дворочней Данки, вецей мешачна виберанкова криза и зложена дипломатска активносц Сербиї у Совиту Европи и Зєдинєних нацийох просекови конзумент вистох у стану класичного нокаута. Сербия на дацо вецей як шейсц милиони жительох, ма спрам податкох Аґенциї за привредни реґистри прейґ 2 500 рижни медиї котри здушно з дня на дзень бомбардую гражданох Сербиї зоз полуинформациями, нєпотребнима деталями и нагадованями, нє ридко потупююци Закони, професийни кодекс. Винїмки єст, алє барз мало.

Кед у питаню политични и партийни живот то информациї без дипломатичного сензибилитета, ароґантна реторика, импровизовани заключеня на нєдодуманих предпоставнкох и часто нароком на нєдостаточно отвореней бленди котра да лєм часц слики, алє нє и єй цалосц. О коментарованю рижних полуобразованих експертох котри ше шейтаю по ТВ студийох, або су на зум платформи, нє треба трошиц слова. Єдна обща банализация явного простору и медийох котри би требали буц фундамент функционованя ушореней и озбильней держави, односно дружтва-заєднїци шицких єй гражданох котри плаца тей держави же би окончовала свою цивилизацийну улогу.

Дакедишня метафора медийох як седмей сили котра фундамент коректно ушореного дружтва трансформована до оголєней идиократиї-партократиї дзе ше анї нє скрива клиєнтелизем и зависносц медийох, односно инжинєринґ информацийох з боку рижних интересних ґрупох, цо як пошлїдок ма очивисни хаос котри, по просто поведзене, злудзує просекового трошителя информативного продукта. Ґу тому треба доложиц нємилосердну конкуренцию на медийним тарґовищу дзе ше уж давно зна же число предатого тиражу, односно вдереного клику, важнєйши од правдивей и обєктивней информациї. Децениями ше през медиї гартуши критичне роздумованє а форсира воаєризам котри понука отворену порноґрафию и насилство, а у остатнїх деценийох новоодкрите жридло сензационализма то некрофилия (информациї зоз смертельним змистом) у найширшим смислу значеня. Шицко вєдно добра тема за анализу, окреме остатнє спомнуте жридло, дзе би свойо фахове думанє требала дац социолоґия, психолоґия а боме и психиятрия.

А тераз на кратко и други бок металиї, бо нє шицко чарне або биле. НАТО 24. априла 1999. у бомбардованю будинка РТС забил 16 особи котри були заняти у тей медийней хижи. Истого року на Шветови дзень шлєбодних медийох, 3. мая, иста воєна алиянса бомбардовала будинок РТВ Нови Сад, нєшка РТВ Войводина, на щесце без людских жертвох, алє цалком знїчтожени найсучаснєйши медийни центер у тедишнєй Югославиї. Початком мая 2024. Влада Израилу забранєла роботу Ал Джазири на 45 днї. Спрам податкох Медзинародней федерациї новинарох у прешлим 2023. року забити 94 новинаре (медзи нїма 9 жени) цо за 67% вецей як рок пред тим. Источашнє компетентни жридла котри провадза найновшу войну коло Ґази, твердза же од октобра 2023. по май 2024. забити скоро 150 новинаре. Прициски и гроженє зоз еґзекуцию поєдинєчним новинаром, у своїх вариянтох, часц „локалних фолклорох”.

Ясно же уплївни шветово медийни центри шлїдза интереси центрох моци за чий рахунок послухно креирую ґлобални информативни простор, та и наш. Загрожуюце у тей симбиози спомнутих центрох же ше актуална ґлобална цивилизация шлїзка ґу варварству и по розмирох материялного розвальованя, забиваня планетарного цалосного живота и очивисней дегуманизациї чловечества.