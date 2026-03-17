Ярнє пораєне новосадскей порти

НОВИ САД – У Конкатедрали святих апостолох Петра и Павла, всоботу, 14. марца попораєни заградки у церковней порти.

Вредни парохиянє, а з векшей часци парохиянки окопали заградки, подсадзели квеце, офарбели лавочки опрез церкви… Дакус ше пошорело и попораєло после майстрох и роботох хтори за тераз звекшого закончени.

По словох пароха о. Дарка Раца место бетону, коло церкви положени дражки зоз бехатон цегелкох, закончене и малтерованє мурох цо були пообивани. Проєкт обновйованя поробел Покраїнски завод за защиту памятнїкох култури, а средства обезпечени прейґ конкурсу хтори розписало Министерство култури. Тераз ше конкурує на нови проєкти же би ше могло обилїц церкву з предку, а за штири роки планує ше означиц 250-рочнїцу конкатедрали, та ше роздумує и о ушореню цалей церкви и з нука и з вонка.