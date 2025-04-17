Ярнї роботи у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Любов ґу нашому Марийовому святилищу Водици вирни нє лєм з керестурскей парохиї, алє и з цалого владичества указую на рижни способи. Окрем того же там дзечнє одходза як на богослуженя так и на приватну молитву, велї зоз свою роботу на отримованю, з даякима дарами, чи з даяким другим служеньом доприноша краси того святого духовного места.

Двоме керестурски парохиянє, Любомир Чизмар и Стево Бан, купели нови, поцинковани ланц за древени кабел зоз хторим ше вицагує воду зоз студзенки.

Мария Арва, Миряна Медєши, Янко Олеар и Олена Папуґа концом прешлого тижня обилєли древка, зоз вапном хторе дал Церковни одбор.