ЯСМИНА ДЮРАНЇН: Награда Установи

У остатнїх пейцох рокох, Ясмина Дюранїн була редакторка оналайн виданьох (Новискей аґенциї „Рутенпрес”, сайту и дружтвених мрежох „Руского слова”), як и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох Ясмина уведла нашу Установу „Руске слово” до виртуалного швета зоз правеньом нового сайту и його орґанизацию.

З нагоди ювилея 80-рочнїци НВУ „Руске слово”, на предклад директора др Бориса Варґи, НВУ ,,Руске слово” додзелєлa награду Установи Ясмини Дюранїн, главней редакторки Часопису за дзеци „Заградка”, редакторки сайту НВУ „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес”.

Ясмина Дюранїн – лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

Директор НВУ „Руске слово” так обгрунтовал награду:

– У остатнїх пейцох рокох Ясмина Дюранїн була редакторка онлайн виданьох (Новискей аґенциї „Рутенпрес”, сайту и дружтвених мрежох „Руского слова”), як и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох Ясмина уведла нашу Установу „Руске слово” до виртуалного швета зоз правеньом нового сайту и його орґанизацию. Сайт ма информативни, мултимедиялни, архивски характер, як и онлайн кнїжкарню.

У Часопису за дзеци „Заградка” колеґиня Дюранїн надбудовала роботу редакторки Маї Зазуляк Гарди. Предлужела видавательство и розвила креативни роботнї за дзеци. Под єй редактуру вишли дзевец сликовнїци, вифарбйованки и кнїжки за дзеци. Реализовани и вельки интеркултурални проєкти Буджетного фонду – „Наша свадзба” и репринт „Воденїчка на стриберним потоку” Мирона Будинского – визначел др Борис Варґа.

Иновативно за Установу и понад возпоставеней норми, цо шведочи о пошвеценосци фирми, Ясмина Дюранїн популаризовала блоґ–колумни „ЖеноблоґИя” у новинох „Руске слово” (виходзели од 2014. року), а 2021. преросли и до популарней кнїжки зоз истим меном „ЖеноблоґИя”, хтори подєднак читаю и жени и хлопи.

Наградзена Дюранїнова подзековала Установи на тим значним припознаню и визначела же у новинарскей роботи значне тримац крочай зоз сучасним часом.

– Моя чесц єднака, як и шицких моїх колеґох, хтори достали тото припознанє. Понеже славиме 80 роки, сиґурно и нашим колеґом у прешлосци нє було лєгко, алє думам же кажди викрок хтори направени, направени є дзекуюци поєдинцом хтори мали кус вецей одлучносци, лєбо шмелосци, а цали колектив их потримовал и провадзел у тим. Так же, тото заєднїцтво у тих наградох єднаке як нам, добитнїком, так и цалому колективу. Дзекуєм шицким хтори вєдно зо мну робя. Наздавам ше же и ми будземе мац своїх нашлїднїкох, хтори ище баржей преглїбя нашу роботу и помогню же би тото нашо ,,Руске слово” зачувало друковани и диґитални вирази, алє и же вше будзе тримац крочай зоз модерним шветом – гварела Ясмина Дюранїни и предлужує:

– Гоч зме наисце малочислена заєднїца, кед шмем и тото повесц, у одношеню на други национални заєднїци, ми наисце тримаме лидерство у диґиталним швеце, цо ше ми окреме пачи. То потвердзує же кед ше уклада до людзох, до здобуваня нових компетенцийох занятих, до нових технолоґийох, а ми як колектив ходзели на обуки, усовершовали ше у роботи, то ше вше укаже. И мнє самей дакеди кажди нови проєкт випатра як превелїка гора хтору нє знам як звладам, алє сцерпезлїва сом и витирвала, та шицко якошик закончим – визначела Дюранїнова.

Ясмина Дюранїн закончела Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре и дипломовала на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.