Ясмина Макаї и Валентина Рац школярки ґенерациї

ФУТОҐ – У Польопривредней школи з домом школярох Футоґ вчера Наставнїцка рада за школяра ґенерациї у моцней конкуренциї преглашела Ясмину Макаї з Коцура, a за школяра-польопривреднїка ґенерациї Валентину Рац з Руского Керестура.

Обидва були школярки IV1 оддзелєня тей школи на напряму польопривредни технїчар, а як гваря обидва були одлични и пошвецени у закладаньох як у теорийней настави и практичней роботи, на змаганьох и велїх других активносцох у школи.

Здобути знаня и искуства обидва применюю и дома на ґаздовствох своїх родичох.

Усовершованє у тим фаху обидва планую и предлужиц, Макайова на польопривредним факултету у Марибору у Словениї, а Рацова на Польопривредним факултету у Новим Садзе напрям польопривредна технїка и информацийни системи.