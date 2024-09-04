Ясмина Таушан нова о. д. одвичательного редактора Редакциї програми на руским язику РТВ

НОВИ САД – У рускей редакциї РТВ Ясмина Таушан менована за нову окончовательку длужносци одвичательного редактора Редакциї програми на руским язику.

Ясмина Таушан, дзивоцке Тимко, народзена у Вербаше 1977. року. Замеркована є як вредна новинарка, редакторка и успишна авторка телевизийних емисийох на руским язику. Того. 2024. року будзе и 20 роки як є стаємно занята у рускей редакциї РТВ.

На место окончовательки длужносци одвичательного редактора рускей редакциї РТВ Таушанова ступела од 1. септембра, а по теди одвичательни редактор Редакциї програми на руским язику бул Славко Орос.