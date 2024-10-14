Явна дебата о потримовки локалним новинаром

НОВИ САД – Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ) порушало явну дебату о значносци локалного информованя и злєпшаню амбиєнта за роботу новинарох у локалних мултиетнїчних стредкох хтори ше часто стретаю з рижнима формами дискриминациї, гроженя и прицискох.

Треца конференция будзе отримана у Новим Садзе нєшка, 14. октобра на 17 годзин у просторийох НДНВ (Сутєска 2, Спенс, уход 8).

На трибини буду бешедовац: Ненад Живкович (Панчево СиТи), Бранка Драґович Савич (главна и одвичательна редакторка Автономиї), Велько Милич (правни експерт НДНВ), а модератор вечара будзе програмски директор НДНВ Динко Ґрухонїч.