Явна годзина руского язика будзе на соботу у Суботици

СУБОТИЦА – НВУ Руске слово, вєдно зоз представнїками Националного совту рускей националней заєднїци и Одбору за образованє, будзе присуствовац на Явней годзини руского язика у Суботици, котру ше отрима на соботу, 5. априла на 10 годзин (до 11.30г) у Основней школи Иван Ґоран Ковачич (Улїца Максима Горкого 29).

Школяре хтори ходза на виборну наставу руского язика у тум варошу привитаю членох Националного совиту Руснацох, предсидателя Националного совиту Йоакима Раца, предсидательку Одобру за образованє Олену Папуґа. На явней годзини будзе присутни и дритектор НВУ Руске слово Борис Варґа и одвичательна редакторака часопису за дзеци Ясмина Дюранїн, хтори школяром представя дзецинцки часопис Заградка и кнїжки хтори видала тота новинско-видавательна хижа.

Будзе то нагода же би наставнїца руского язика Мая Дюмич представела наставу руского язика хтора нєдавно почала у Суботици. На явну годзину поволани родичи, родзини, члени Дружтва Руснацох у Суботици и шицки заинтересовани.