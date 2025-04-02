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Явна годзина руского язика будзе на соботу у Суботици

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 32 Опатрене

СУБОТИЦА – На соботу, 5. априла у Основней школи Иван Ґоран Ковачич (улїца Максима Горкого 29) будзе явна годзина руского язика.

Школяре хтори ходза на виборну наставу руского язика у тум варошу привитаю членох Националного совиту Руснацох, предсидателя Националного совиту Йоакима Раца, предсидательку Одобру за образованє Олену Папуґа.

На явней годзини будзе присутни и дритектор НВУ Руске слово Борис Варґа и одвичательна редакторака часопису за дзеци Ясмина Дюранїн, хтори школяром представя дзецинцки часопис Заградка и кнїжки хтори видала тота новинско-видавательна хижа.

Будзе то нагода же би наставнїца руского язика Мая Дюмич представела наставу руского язика хтора нєдавно почала у Суботици.

На явну годзину поволани родичи, родзини, члени Дружтва Руснацох у Суботици и шицки заинтересовани.

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