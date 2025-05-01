Явна поволанка за директора РНТ „Петро Ризнич Дядя”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Руского народного театру Петро Ризнич Дядя розписал Явну поволанку за директора котра тирва 15 днї од дня обявйованя тей поволанки на Аґенциї Рутенпрес и огласней табли Театра. Директора ше вибера на мандат од штири роки, з можлївосцу ревибору.

Попри общих условийох котри предписани зоз Законом о роботи, приявени кандидати треба же би сполньовали и шлїдуюци условия – висока фахова приготовка, найменєй пейц роки роботного искуства, як и активне знанє руского язика.

Попри прияви на Явну поволанку, кандидат треба же би придал и шлїдуюци документи (ориґинал або оверени фотокопиї) – диплому о законченей школи, потвердзенє о роботним искустве, потвердзенє о искустве у обласци култури, потвердзенє о знаню руского язика, кресцене писмо, державянство и потвердзенє же кандидат нє осудзовани и же ше процив нього нє водзи виновни поступок пред судом.

Тиж потребне же би кандидат приложел роботну биоґрафию (Curriculum Vitae – CV) и Предклад програми роботи и розвою РНТ Петро Ризнич Дядя за наступни штири роки.

Особа хтора будзе менована за директора Руского народного театру Петро Ризнич Дядя нє засновює роботне одношенє, алє свою роботу будзе окончовац гонорарно.

Прияви посилац на адресу: РНТ Петро Ризнич Дядя, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, з надпомнуцом – За Явну поволанку за директора РНТ Петро Ризнич Дядя.

Цали текст Явней поволанки можеце опатриц на тим линку.