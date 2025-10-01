Явна поволанка за чистейши и желєнши школи

НОВИ САД – Школи у Войводини можу участвовац у проєкту „За чистейши и желєнши школи”, хтори наменєни унапредзованю еколоґиї и защити животного штредку у школским 2025/2026. року. Явну поволанку на проєкт обявели секретариїти Покраїнскей Влади.

На явну поволанку ше можу одволац шицки предшколски установи, основни и штреднї школи, а поволали их Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку, Покраїнски секретарият за образованє, прописи, управу и национални меншини – национални заєднїци, Покраїнски секретарият за енерґетику, будовательство и транспорт, Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Покраїнски секретарият за спорт и младеж и Покраїнски секретарият за привреду и туризем у сотруднїцстве зоз Рухом горякох Войводини, Явним Подприємством „Войводинашуме” и Городом Нови Сад – Городску управу за защиту животного штредку.

Приявиц ше мож до 31. децембра 2025. року.

Прияву за участвованє мож послац прейґ мейлу tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs, лєбо по пошти, на адресу:

Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку

(„За чистейши и желєнши школи у Войводини”)

Булевар Михайла Пупина 16

21000 Нови Сад

Шицки додатни информациї мож достац на число телефона 021/487-4212.