Явнa поволанкa за додзельованє покраїнского припознаня

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци обявел явну поволанку шицким заинтересованим правним и физичним особом зоз шедзиском у Автономней Покраїни Войводини, за анґажованє и посцигнути резултати у обласци защити людских и меншинских правох, унапредзенє толеранциї, єднакосци и ровноправносци – Припознанє „Людевит Мичатек”, яке ше додзелює за резултати посцигнути у 2024. року.

Право предкладац кандидатох за додзельованє покраїнского припознаня у обласци людских и меншинских правох маю правни и физични особи, з местом шедзиска, односно биваня у Автономней покраїни Войводини.

Явна Поволанка за подношенє предкладаньох за додзельованє покраїнского припознаня у обласци людских и меншинских правох тирва по 31. октобер 2025. рок.

Предклади мож доручиц по пошти, лєбо особнє на писарнїцу покраїнских орґанох управи. Додатни информациї мож достац у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, на телефон 021/487-4604, електронскей пошти bojan.greguric@vojvodina.gov.rs, лєбо на сайту Покраїнского секретарияту.