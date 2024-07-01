Явна поволанка за гражданох

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель розписала Явну поволанку за гражданох же би дали свойо предклади за реализацию менших проєктох на териториї општини, а хтори буду у интересу гражданох Општини.

Циль програми же би гражданє хтори поряднє вимирюю свойо обовзки по основи порциї за маєток могли повесц до хторих ше проєктох будзе укладац позберани пенєж. Тиж так, циль Програми и промовованє волонтерскей роботи за добробут своєй локалней заєднїци.

Проєкт спроводзи и финансує Општина Жабель у сотруднїцстве зоз представительством ,,HELVETAS Swiss Intercooperation SRB”.

Детальнєйши информациї мож пречитац у тексту Явна поволанка на сайту zabalj.rs, а за шицки питан и пояшнєня мож контактовац Координациони тим за спроводзенє проєкта на число телефона 021/2102277.

Kонкурс тирва по 17. юлий 2024. року до 15 годзин.