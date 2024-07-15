Явна поволанка гражданом тирва по стреду

ЖАБЕЛЬ – Явна поволанка гражданом општини Жабель, хтору розписала Општина, тирва по стреду, 17. юлий 2024. року до 15 годзин.

Гражданє можу дац свойо предклади за реализацию менших проєктох на териториї општини, а хтори буду у интересу гражданох општини.

Циль програми же би гражданє хтори поряднє вимирюю свойо обовзки по основи порциї за маєток могли повесц до хторих ше проєктох будзе укладац позберани пенєж. Тиж так, циль Програми и промовованє волонтерскей роботи за добробут локалней заєднїци.

Проєкт запровадзує и финансує Општина Жабель у сотруднїцтве зоз представительством „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB”.

Детальнєйши информациї мож пречитац у тексту Явна поволанка на сайту zabalj.rs, а за шицки питаня и пояшнєня мож контактовац Координацийни тим за запровадзованє проєкта на число телефона 021/2102277.