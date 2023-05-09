ЖАБЕЛЬ – Друга Явна поволанка за купованє хижи лєбо квартеля на териториї општини Жабель обявена 25. априла и будзе отворена по 30. септембер того року.

Право участвованя на Явней поволанки ма власнїк нєрухомосци, квартельней єдинки, хижи лєбо квартеля хтора ше находзи на териториї општини Жабель (Жабель, Чуроґ, Дюрдьов и Ґосподїнци) и хтору власнїк жада предац.

Подношитель прияви на Явну поволанку муши придац шлїдуюцу обовязну документацию: пополнєни и подписани Образец понуканя, фотокопию особней карточки зоз обидвох бокох, лєбо очитану особну карточку, вияву же прилапя условия явней поволанки, же є согласни зоз обробком датих податкох и согласносц же би фаховци приступели обєкту. Придац треба ище и вивод зоз лїстини нерухомосци нє старши як 30 днї, потвердзенє Локалней порцийней администрациї же вимирени шицки порцийни обовязки, доказ о вимирених трошкох за струю и воду, як и потвердзенє компетентного суду же квартельна єдинка нє предмет судского спору. На концу треба придац пейц до дзешец фотоґрафиї квартельней єдинки и дац предклад цени за квартельну єдинку.

Образец прияви и провадзаци предписани вияви доступни на официйним сайту општини Жабель, Услужним центру општинеи Жабель и канцеларийох Месних заєднїцох Жабель, Чуроґ, Дюрдьов и Ґосподїнци.

Прияву на Явну поволанку и провадзацу документацию треба преидац у завартей коверти на писарнїци општини Жабель, хтора ше находзи у Услужним центру општини, лєбо послац по пошти, на адресу Николи Тесли 45, 21230 Жабель