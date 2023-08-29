Явна поволанка за видавательни 2024. рок, рукописи мож придац ище до конца тижня

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” од 1. януара 2023. року розписує поволанку за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, драми, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих.

То конкурс за видавательни 2024. рок, а рукопис треба послац найпознєйше по 1. септембер 2023. року на електронcку адресу: ruske.vidavateljna@gmail.com.

Рукопис треба же би бул написани по руски, у електронскей форми, унєшени до програми Ворд у системских майкрософтових Виндовс фонтох, треба же би мал помедзи штири и двацец друковани табаки (єден табак – 16 боки) и же би сполньовал нєобходни критериюми, котри оценї фахова комисия Видавательней редакциї.

З рукописом у мейлу треба послац Молбу у котрей буду наведзени точни податки о авторови, мено, презвиско (або псевдоним), електронску адресу и телефон, як и нєобходну информацию котру автор жада сообщиц редакторови.

Рукописи котри сцигню на нашу адресу од 1. септембра 2023. року будзе розпатрац штирочлена комисия у составе: Ирина Гарди Ковачевич, Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Микола Шанта (одвичательни редактор). Конєчни список прилапених рукописох за Видавательни план за 2023. рок будзе обявени по 31. децембер 2023. року.

НВУ „Руске слово” нє длужне друковац кажди рукопис котри сцигнє на нашу адресу, а о поступку з рукописами Установа будзе благочасово информовац авторох.