Явна поволанка за видавательни 2026. рок

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” од 1. януара 2025. року розписана поволанка за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, драми, наукових и есеїстичних жанрох, як и литератури за дзеци и младих.

То явни конкурс за видавательни 2026. рок, а рукописи треба послац найпознєйше по 31. авґуст 2025. року (нєдзелю по 24:00 годзин) на електронcку адресу: ruske.vidavateljna@gmail.com.

Рукопис треба же би бул написани по руски (або на других язикох, на теми од значеня за руску заєднїцу), у електронскей форми, унєшени до програми Ворд у системских майкрософтових Виндовс фонтох (нє стари Букви скул). Рукопис треба же би мал найменєй штири, а найвецей двацец друковани табаки (єден табак – 16 боки) и же би сполньовал нєобходни критериюми, котри оценї фахова комисия Видавательней редакциї.

З рукописом у мейлу треба послац Молбу у котрей буду наведзени точни податки о авторови, мено, презвиско (або псевдоним), електронску адресу и телефон, як и нєобходну информацию котру автор жада сообщиц редакторови (предклад за випатрунок рамикох, або илустрацийох змистох за дзеци).

Рукописи котри сцигню на нашу адресу, од 1. септембра 2025. року будзе розпатрац штирочлена комисия у составе: Ирина Гарди Ковачевич, Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Борис Варґа (директор). Конєчни список прилапених рукописох за Видавательни план за 2026. рок будзе обявени по 31. децембер 2025. рок.

Рукописи котри нє сцигню на час, з нєподполну провадзацу информацию – нє буду ше розпатрац. НВУ „Руске слово” нє будзе предруковйовац рукописи, котри нє сцигню у електронскей форми (програма Ворд).

Видавательни план за 2026. рок – як и прешлих рокох, будзе прилагодзени средством з котрима будзе розполагац НВУ „Руске слово” з конкурсох и донацийох (нєт системней субвенциї з боку держави за кнїжки). Рукописи котри нє прилапени за Видавательни 2026. рок, нєзадоволєли критериюм, або су нє закончени, нє буду друковани. Даєдни рукописи буду послати на доробок автором, або у консултациї зоз авторами войду до других проєктох за периодични, авдио, або онлайн публикациї НВУ „Руске слово”.

НВУ „Руске слово” нє длужне друковац кажди рукопис котри сцигнє на його адресу, а о цалим поступку з рукописами Установа будзе благочасово информовац авторох.