Явнa презентация прицагла вельку увагу

ЖАБЕЛЬ – У будинку Општини Жабель, стреду, 15. априла отримана явна презентация проєкту урбанистично-архитектонского розробку локациї 7499/4 КО Жабель за потребу реконструкциї иснуюцого обєкту зоз надбудову, адаптацию и пренамену комплексу за рециклажу пнеуматикох.

Ношитель проєкту „Белава фрайла” доо Нови Сад. Вони планую преруциц цалу дїялносц, преробок и виробок пнеуматикох зоз Петроварадину, дзе роботу окончую на двох локацийох, до Жаблю, односно до жабельскей индустрийней зони, прето же им одвитує локалитет, повязаносц драгох, алє и прето же обидва свойо дїялносци годни окончовац на єдним месце.

За презентацию було винїмково вельо заинтересованих гражданох з местох општини Жабель, алє и фаховцох зоз обласци еколоґиї зоз Нового Саду, Зренянину и других околних местох.

Гражданє инсистовали же би ше им пояшнєло и потолковало на котри способ будзе вплївовац рециклажа пнеуматикох на безпечносц еколоґийней системи, окреме на защиту воздуху и поджемних водох. Присутних интересовало и яка процедура виробку документациї и доставаня дошлєбодзеня за надбудов, адаптацию и пренамену комплексу за рециклажу пнеуматикох. Тиж так, гражданє обачели и указали на тото же у студиї єст гришки, окреме кед слово о оддалєносци Єґрички, котра природни резерват природи и котра под защиту держави, як и оддалєносц будинкох предшколскей установи.

На презентациї, спред Управи Општини Жабель бешедовали зоз оддзелєня защити животного штредку Оливера Влайков, вивершна директорка ношителя проєкту „Белава фрайла” доо Нови Сад Наташа Бoжичевич и представитель виводзача проєкту Иван Петрович котри найвецей и одвитовал на питаня гражданох.

Презентация нє отримана по плану, алє аж после два и пол годзиновей розгварки медзи представителями спред Општини и гражданох. На презентациї остали лєм даскелї гражданє, понеже ше векшина вияшнєла же их нє интересує презентация, алє факти од особох до котрих маю довирия.

Гражданє ше пред явну презентацию зишли опрез будинку Општини Жабель зоз вельким надписом „Нє даме Жабель и Єґричку”, а так наволана и петиция котру порушали, и котру мож опатриц на тим ЛИНКУ.

Явни увид до студиї о преценьованю уплїву на животни штредок мож покончиц у Оддзелєню за урбанизем, будовательство, озаконєнє и транспорт Општинскей управи општини Жабель, канцелария число 119, улїца Николи Тесли 45, кажди роботни дзень од 7 по 14 годзин по 20. април.

Зауваги мож придац на писарнїцу Општини Жабель по 20. април, а як гварела на презентациї Оливера Вуйков, вежнє ше их до огляду, бо проєкт ма препатриц нєзависна комисия у составе фаховцох и представителє локалней власци, а потим Управа општини Жабель на тот проєкт дава согласносц або нє.