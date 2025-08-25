Отримана явна годзина о першей помоци

НОВИ САД – У Явно-здравственей кампанї Спаш ме того викенду на Площи републики и на новосадским Штранду отримана явна годзина.

Зоз слоґаном Нє дошлєбодз же би ше живот загашел. Будз герой и спаш! предлужене зоз активносцами и едукацию гражданох о першей помоци, та и о тим як ше треба справовац и помогнуц кед дакому престанє дуркац шерцо, о значносци швидкей реанимациї и як ше хаснує АЕД апарат.

Акция Кампанї Спаш ме мала и активносци до хторих були уключени и дзеци, а вони активно участвовали и научели як дакому указац першу помоц.

Акция отримана и всоботу, 23. авґуста на Площи републики, и внєдзелю, 24. авґуста на новосадским Штранду на платоу под Мостом шлєбоди, дзе гражданє научели тото цо нє знали о першей помоци, алє ше и здогадли того цо призабули.