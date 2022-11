ЯЗИП достал пол милиона динари за полєшованє

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство орґанизовал подписованє контрактох зоз хаснователями котри на рочним конкурсу витворели право на безповратни средства з бужетного фонду за лєси АП Войводини, пренєсол општински сайт.

Єден з контрактох припаднул и Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду (ЯЗИП) општини Вербас, котра за полєшованє поверхносци од 3,78 гектари достала 540.400 динари, з обовязку же би з власного буджету обезпечела додатни 576.853 динари. Вкупна вредносц проєкту 1.117.253 динари.

Помоцнїк покраїнского секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство др Саша Стеванович уручел з тей нагоди вкупно шейсц контракти вредносци 29,6 милиони динари. Право на тоти средства витворели и явни подприємства „Войводиналєси”, Национални парк „Фрушка гора”, „Комунал” Мали Идьош и „СИМ Прионґ” Зренянин.

Слово о активносци котра барз значна, гварел помоцнїк покраїнского секретара др Саша Стеванович, прето же наша покраїна спада до реґийох котри нєдостаточно полєшени, на цо указує и процент од лєм седем одсто, а Покраїнска влада и ресорни секретарият укладаю напруженя и средства же би ше тото злєпшало. Вредносц додзелєних контрактох за полєшованє 8,2 милиони динари, покля за мелиорацию деґрадованих лєсох опредзелєне дацо вецей як 21,4 милиони динари. На тот способ ше достанє нови 187 гектари лєси, визначел з тей нагоди. Вон ище визначел и же средства предвидзени за шлїдуюци рок у буджетним фонду значно векши як скорей, та у програми за шлїдуюци рок за полєшованє з твардима лїсцарами плановане видвоїц 220.000 динари по гектару, за полєшованє з мегкима лїсцарами 180.000, а за полєшованє з баґренами 140.000 динари по гектару.

