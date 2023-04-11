Єдна побида и два пораженя процив екипи Сутєска

БАЧКЕ ДОБРЕ ПОЛЬО – Перше коло у своєй Розвойней лиґи наймладши фодбалере Русина, дзеци народзени од 2011. по 2014. рок, всоботу 8. априла одбавели процив екипи Сутєска зоз Бачкого Доброго Поля, на хторим однєсли єдну побиду и два пораженя.

Наймладша екипа, дзеци народзени 2013/2014. року, преславели побиду зоз резултатом 2:1 (1:0). Ґоли за Русин дали Иван Надь и Йован Бошкович.

У тим составе бавели – Давид Колошняї, Йован Бошкович, Даниєл Фейди, Клара Блаґоєвич, Кристофер Дудаш, Иван Надь, Тони Надь Пикси, Давид Гарди, Кристофер Чонка.

Потим наступели дзеци народзени 2012. року, односно дзеци 4. класи, хтори од домашнїх прецерпели пораженє од 4:2. За зменшованє резултатскей предносци над Русином найвецей бул заслужни Андрей Виславски хтори у другим полчасу дал аж два ґоли. Пре нєподполни состав, тей екипи помогли и даєдни младши и старши бавяче, та екипу чишлєли шлїдуюци бавяче – Тони Колошняї, Йован Бошкович, Патрик Варґа, Тадей Виславски, Алекс Цвайґ, Андрей Виславски и Николина Гарди.

На концу наступели найвецей школяре 5. и 6. класи, алє и даєдни младши у чиїм составе були – Алексей Виславски, Єлисей Пап, Тони Орос, Лука Стойков, Никола Планчак, Марко Илич. Тота екипа Русина од домашнїх страцела зоз 5:0, цо би ше могло приписац, медзи иншим, и велькей предносци у физичней надмоци домашнїх бавячох, цо у тим возросту прави драстичну предносц.

Шлїдуюцого викенду, Русин ознова будзе бавиц у госцох, процив екипи Пролетер зоз Равного Села.