Єдна побида и єдно пораженє процив оджацких когуцикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду у Спортскей гали у Руским Керестуре когуцики Фодбалского клубу „Русинˮ одбавели свойо стретнуце процив парнякох екипи зоз Оджаку. Дзеци возросту першей класи страцели зоз 2:7, а друга класа однєсла побиду зоз 7:1.

Побиду над госцами з резултатом 7:1, однєсла старша екипа, односно дзеци 2. класи, у чиїм составе були – Боґдан Чизмар, Михайло Шомодї, Павле Виславски, Ена Сабадош, Стефан Такач, Марко Еделински, Андрей Чизмар, Лука Тасич и Дориян Попович. За свой тим аж три ґоли дал Лука Тасич, а по два дали и Михайло Шомодї и Марко Еделински.

Младши дзеци страцели зоз 2:7, а обидва ґоли за свой тим дал Павле Виславски. Окрем нього, за Русин наступели и – Матей Варґа, Марко Планкош, Дориян Попович, Милан Цвєтичанин, Лени Хрнчяр, Давид Пашо, Иван Чапко, Видак Ковачевич и Тадей Колошняї. Тренер когуциком Деян Йолич.