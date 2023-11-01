Єдна побида и єдно пораженє

КУЛА – Прешлого тижня, и старши пионире Фодбалского клубу „Русин” мали два стретнуца, у хторих прецерпели єдно пораженє од кулского Гайдуку, а єдно стретнуце одбавели зоз побиду процив екипи Оджак.

Перше стретнуце отримане 26. октобра, у Кули, на главним стадиону, дзе бавели процив Гайдуку, од хторого страцели з резултатом 7:1.

Ґол за Русин дал Андрей Чизмар, а бавели и – Марко Драґутинович, Даниел Надь, Теодор Штранґар, Давид Джуня, Лука Стойков, Марко Илич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Лука Фа, Борис Кочиш, Марко Сеґеди, Марко Колошняї, Матей Макаї, Алекса Сопка, Тони Орос.

У истим составе, лєм з Денисом Чизмаром, бавячом вецей, русиновци наступели и два днї познєйше, всоботу, 28. октобра у Оджаку процив ФК „Оджак” дзе победзели домашнїх зоз 2:0, а ґоли дали Давид Джуня и Денис Чизмар.