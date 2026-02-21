Єдни другим зме нє конкуренция

Жиєме у держави и дружтве котре урядово визначує мултикултуралносц, толеранцию, соживот векшинского народу зоз националнима заєднїцами. Питанє финансованя националних заєднїцох нє шме буц лєм технїчна ставка у буджету, та анї политична дзека. То муши буц дошлїдно, по уставних началох, заґарантовано, шицким єднак.

По Уставу и законох Републики Сербиї, национални меншини маю право на очуванє свойого идентитету, на образованє и на информованє на мацеринским язику, на културну автономию. Тоти права нє шму остац лєм слово на паперу без озбильней финансийней потримовки. Културу ше нє чува зоз декларациями, алє зоз програмами. Язик ше нє пестує лєм зоз емоциями, алє зоз учебнїками, часописами, фестивалами, представами и институциями, а шицко тото начишлєне вимага стабилни жридла финансованя.

Векшина националних меншинох у Сербиї малочислена, и економски огранїчена. Їх културни институциї, здруженя, медиї и образовни инициятиви нє маю тарґовищни потенциял котри би им оможлївел самоотримуюцосц, прето потримовка держави нєобходна.

У тим чишлє новинох пишеме же утвердзени критериюми за розписованє конкурса Буджетского фонду за национални меншини, на котри можу конкуровац здруженя, установи и институциї националних меншинох, а приоритетна обласц ознова будзе култура, бо так найбаржей одвитує шицким меншином.

Средства котри того року буду опредзелєни по конкурсу Буджетского фонду за национални меншини звекшани за коло 5 милиони динари у поровнаню зоз прешлим роком.Роками, ище од 2019. року, видвойовало 30 милиони динари, а прешлого року средства були зменшани на 25 милиони. Зоз наявеним тогорочним звекшаньом, мож повесц же тота сума лєм врацена на уровень од пред седем рокaми, и од теди ше ю нє звекшовало.

На прешлорочним конкурсу Буджетского фонду средства були опредзелєни лєм за 46 проєкти, а медзи нїма лєм два зоз рускей заєднїци. Аж 99 проєкти були бодовани, алє за нїх хибело пенєжи, а медзи тима було и 9 зоз рускей заєднїци. Попри тим, у катеґориї проєктох котри нє розпатрани, бо нє сполнєли условия, було аж 159 прияви, медзи котрима два зоз рускей заєднїци. Скорейших рокох число финансованих проєктох було и вецей як 80.

На тим конкурсу, пред роком, по лїстини ранґованих проєктох, мож здобуц упечаток же нашо руски проєкти були конкуренция єдни другим, бо потримовка виостала велїм котри з рока на рок раховали же руску заєднїцу и национални скарб збогаца зоз чимшик новим.