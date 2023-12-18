Єдноставносц шветох у красоти аматерскей роботи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Крачунски швета ше приблїжую, а аматере Дома култури Руски Керестур котри участвую у роботи шицких секцийох и їх госци зоз своїм участвованьом на Крачунским концерту всоботу, 16. децембра допринєсли же би атмосфера радосци, любови и медзисобного дарованя була ище присутнєйша медзи жителями Керестура.

У преполней сали представели ше Мишани хор Дома култури Руски Керестур котри порихтали Еуфемия и Александер Планкош.

Крестурски парох о. Владислав Варґа привитал присутних зоз пригоднима словами, а дзеци зоз музичней оводи керестурского оддзелєня „Цицибан”, котрих пририхтала руководителька Татяна Фейди, а на гармоники провадзел Мирон Сивч достали окремни аплауз.

Потим ше публики зоз шпиванками представела наймладша фолклорна ґрупа, потим младша ґрупа, та штредня фолклорна ґрупа. У їх наступу провадзел их Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо”, котри мал нагоду указац цо зна и зоз инструменталом.

Женска шпивацка ґрупа котру пририхтала Иринка Олеяр участвовала з новима колядами. Дзивоцка шпивацка ґрупа тиж шпивала коляди, а пририхтала их Еуфемия Планкош. Хлопска шпивацка ґрупа нє розчаровала зоз колядами котри з ню порихтал Александер Планкош.

Тогорочни Крачунски концерт закончени зоз наступом трох младих шпивачкох Анї Ґовльовей, Сари Ковачовей и Хани Будинсковей котри провадзел бенд „Горуци кромплї”, а пририхтал их Сашо Палєнкаш.