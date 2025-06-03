Синдєлич лєпши од Єдноти

ҐИБАРАЦ – Фодбалски клуб „Єднота” внєдзелю 25. мая у Ґибарцу одбавела остатнє штернасте першенствене стретнуце другей полусезони ОФЛ Шид процив екипи ФК „Синдєлич” и зазначела пораженє зоз резултатом 3:2.
Єднота бавела у составе: Ярослав Дубовски, Йован Полуґа, Тео Софтич, Далибор Циґанков, Ясмин Станкич (Никола Киш), Душко Стойшич, Дражен Скленар, Милан Балач, Неманя Урсуз, Никола Харвилчак (Иван Киш) и Вук Секулич.
На лавочки ище були: Михайло Милованович и Стеван Хрчек.
Екипа ФК „Єднота” после одбавених 14 колох першенство ОФЛ Шид закончела на 5. месце зоз освоєнима 17 бодами, дзе зазначела 4 побиди, 5 стретнуца одбавела нєришено, док 5 стретнуца страцела.