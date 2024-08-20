Єдзенє було наисце смачне

РУСКИ КЕРЕСТУР – „Днї керестурскей паприґи” перша манифестация у валалє у чиїм змисту було обдумане пририхтованє єдлох. По нєшка тота часц постала єден зоз защитних знакох Паприґарияди, так же кухаре пририхтали 12 котли, алє и єдла на други способ.

Всоботу, 17. авґуста на 12. „Дньох керестурскей паприґи” кухарскей варешки ше лапели Паприґаре, Никола Хрин, Таня и Оля, Майстрове, Рукометашки и Фодбалере, а роштиль понукали Ротари клуб и Чизмарова фамелия. На мению були – овчи паприґаш, швиньски паприґаш, сладка капуста и свадзебна капуста, пасуля, паприґаш з млєтого меса, рибов паприґаш, пражена риба – потька, амур и пастрмка, сарма, полнєта паприґа, капущанїки и палачинки, як и зоз рожня прашата и баранчата.

Спред Здруженя паприґарох „Капсикум анум”, того року варели Михайло Орос и Деян Русковски, уж после поладня при нїх нє могло купиц єдла, бо шицки штири котли були празни.

Тиж дванасти рок за шором, по своїх специялитетох познати и Никола Хрин котри зоз свою фамелию и приятелями приготовює наисце смачни єдла. Вон окрeме познати по винїмково добрих єдлох з риби, алє шлєбодно мож повесц же шицко було барз добре и же ше ґу єдзеню чекало у шоре.