Єрусалимска утриня и Пасхалне бдиниє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Велька собота у Катедралним храме св. Миколая започала зоз Єрусалимску утриню и зоз Пасхалним бдинийом – Всеночним зоз Службу Божу и Воскресну утриню.

Єрусалимску утриню зоз читаньом 12 евангелийох служели керестурски капеланове о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

Вечар на 20 годзин було Пасхалне бдиниє – Всеночне зоз Службу Божу и Воскресну утриню. Бдиниє предводзел епарх кир Георгий Джуджар зоз парохом керестурским о. Владиславом Варґом, о. Владимиром Медєшом, о. Михайлом Шантом и о. Ярославом Варґом.

Бдинє священослужителє починаю у червених ризох, док ше у єдней часци преблєкаю до святочних, билих ризох и теди виноша плащанїцу котра лєжала на прикрашеним гробе Христовим на олтар. Христов гроб остава празни по конєц Служби, кед почина Воскресна утриня и закончує ше зоз виходом зоз церкви и святочним уходом ознова до церкви.