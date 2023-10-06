Єшеньски фестивал „Днї бундави” у Кули

КУЛА – Дзевяти „Днї бундави” буду отримани на соботу, 7. октобра у вельким парку у Кули, од 10 по 17 годзин.

Штанди буду полни зоз рижнима продуктами з бундави и нашивителє годни уживац у єй богатим смаку и рижних кулинарских чаривнїцтвох.

Окрем того, будзе пририхтана програма за наймладших нащивительох. Дзеци годни участвовац у рижних активносцох як цо то роботнї, райзованє и виробок малих бундавкох, а у рамикох програми обчекує ше же будзе мала зоо заградка зоз рижнима дамашнїма животинями, як и велї други бависка и забава за наймладших.

Дзецински карневал у рамикох културно-уметнїцкей програми обрадує шицки дзеци. Наступи и Хор „Виле” зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Дурмитор”. Кед слово о музики запланована и музична програма котра прикраши тоту манифестацию.

Орґанизатор манифестациї „Днї бундави” то здруженє „Еко Кула”, зоз потримовку Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Општина Кула и Туристични орґанизациї општини Кула.