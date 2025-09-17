Єшеньски Новосадски кветни пияц почнє на пияток

НОВИ САД – Рух горякох Нового Саду на пияток и соботу, 19. и 20. септембра, орґанизує єшеньски Новосадски кветни пияц опрез Спенса.

И того року орґанизаторе порихтали интересантни змисти. Буду презентациї и розгварки зоз фаховцами и продукователями на тему о реґенеративней польопривреди, а наймладши годни участвовац на едукативно-креативних роботньох.

У рамикох Новосадского кветного пияцу будзе и акция черанки старого паперу за саднїци, хтору реализую Инженєре защити животного штредку. Роботни час єшеньского Новосадского кветного пияцу: пияток од 8 до 19 годзин и соботу од 8 до пополадня.

Новосадски кветни пияци потримал Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.