НОВИ САД – Рух горякох на пияток и собору 13. и 14. октобра орґанизує уж пияти єшеньски Новосадски кветни пияц на платоу опрез Спенса.

Того року ше означує двацец роки Новосадских кветних пияцох и з тей нагоди орґанизаторе порихтали интересантни змисти. Наймладши годни буц на едукативно-креативних роботньох яки пририхтали млади горяцки фаховци. У забавним куцику хтори пошвецени читаню, уживаню и одпочивку нащивительох чекаю и дарунки.

У рамикох Новосадского кветного пияцу будзе и акция черанки старого паперу за саднїци, яку реализую Инженєре защити животного штредку. Роботни час єшеньского Новосадского кветного пияцу (пияток 8:00-19:00 и собота 8:00-18:00 годзин).

Новосадски кветни пияци потримала Городска управа за привреду и Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.