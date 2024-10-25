Отворени Єшеньски подобови салон у Вербаше

ВЕРБАС – У Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу отворени Єшеньски подобови салон котри ма традицию длугоку вецей як пол вика и символ є богатей и рижнородней роботи Здруженя подобових уметнїкох општини Вербас (УЛУВ).

По словох предсидательки УЛУВ Тамари Барановски, на тогорочни Єшеньски подобови салон конкуровали коло 45 уметнїки, а вистава облапя роботи 23 уметнїкох. Заступени рижни технїки на Салону, та так виложени фотоґрафиї, дїла у ґрафики, малярство у найвекшей мири, як и скулптури.

Селекторка тогорочного Салону була мастер историчарка уметносци Єлена Циґанович. Главну награду Єшеньского подобового салону достал Блаґоє Орбович за скулптуру у древе з циклусу Страданя, а награду за композицию дїла достал автор Райко Р. Каришич за диґитално чарно-билу фотоґрафию з циклусу Жима у квадрату. Юлия Дьокич наградзена за динамични колорит приказани на слики Нирвана, а за моцну подобову експресию на сликох Викопини Ц17 и Викопини ЦТ18 наградзени Светислав Лудошки.

Отримованє тогорочного Єшеньского подобову салону помогли Подобова ґалерия Културного центру Вербасу, як и локална самоуправа општини Вербас котра обезпечела средства и оможлївела отримованє вистави.

Виставу мож опатриц у Подобовей ґалериї Културного центру Вербас по 8. новембер.