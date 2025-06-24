Пременка роботного часу у „Чистоти”

ВЕРБАС – По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц” з Вербасу, принєшена одлука о пременки розпорядку роботного часу у Дїловней єдинки „Чистота” котра будзе важиц од 1. юлия.

З оглядом же наступа лєтни период, як визначене, нєобходне же би ше ушорело роботни час занятих котри виложени вплїву високих температурох.

Перша змена занятим у „Чистоти” од юлия по септембер будзе починац на 6 годзин рано, а закончовац ше на 13 годзин през роботни днї. Соботами роботнїки буду на терену од 6 по 11 годзин. На шицких гражданох апеловане же би желєни канти опрез своїх обисцох винєсли до 6 годзин, а розпорядок одношеня комуналного одпаду остава нєпременєни.

Екипи „Желєнїдла” и „Драги” тиж на терен буду виходзиц годзину скорей, а то важи и за гиґиєничарох котри отримую чистоту городских улїчкох. Контролоре паркинґ сервису нє буду меняц розпорядок роботи.