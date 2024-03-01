ЯКП „Комуналац” з Вербасу наградзел перши беби народзени того року

ВЕРБАС – Седем фамелиї зоз општини Вербас чийо ше дзеци народзели перши у тим року, буду пол рока ошлєбодзени од плаценя рахункох за випоручени комунални услуги, а контракти о тим дарунку зоз хаснователями услугох директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич, потписал 28. фебруара.

ЯКП „Комуналєц” акцию „Ґовля Комуналцова дарує вашо малючке дзецко” запровадзує ше уж седми рок за шором, з цильом же би ше помогло фамелийом хтори достали дзецко. Зоз одлуку Надпатраюцого одбору подприємства наградзени перши седем беби, хтори ше народзели у Породилїщу у Общим шпиталю у Вербаше од 1. по 15. януар 2024. року зоз пребивалїщом у општини Вербас.

Їх родичи буду нє буду плациц рахунки наиходзаци шейсц мешаци за комунални услуги, а достали и безплатну паркинґ карту за жовту зону тиж на пол рока.

Познате же держава помага родичом новонародзених дзецох, а „Комуналєц” жада на локалним уровню дац свойо скромне доприношенє. Нєт векшого щєсца як кед беба сцигнє до фамелиї, алє то ше барз почувствує и на буджету у обисцу. О плаценю комуналних услугох наградзени родичи нє буду мушиц думац наиходзаци шейсц мешаци, визначел директор ЯКП Иґор Шкундрич.