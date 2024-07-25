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Йоаким Рац бул на схадзки при Маї Ґойкович

автор М. Джуджар, Фото АПВ
автор М. Джуджар, Фото АПВ 1 Опатрене

НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, вчера урядово прияла на схадзку предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца, дзе медзи иншим визначене же Покраїна и надалєй будзе потримовац роботу шицких националних совитох.

З тей нагоди бешедоване о потерашнїм сотруднїцтве Националного совиту Руснацох з Покраїнску владу, алє и о будуцих планованих активносцох и проєктох.

Найвецей ше дискутовало о можлївосцох як унапредзиц роботу Националного совиту, насампредз у обласци култури и образованя, а з чим би ше змоцнєло и злєпшало положенє рускей националней меншини.

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